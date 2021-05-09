9 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 17:09 — REGNUM Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая, как ожидается, может состояться нынешним летом, заинтересовала граждан Грузии. Инициатором обсуждения вопроса в соцсетях оказался член ныне оппозиционной партии «Единое национальное движение», председатель фракции «Национальное движение» в парламенте Грузии предыдущего, девятого созыва Роман Гоциридзе. Он посоветовал правительству Грузии немного «пошевелиться», чтобы к тому времени внести вопрос Грузии в повестку дня встречи президентов двух держав.

Грузинский флаг Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Планируется встреча Байдена — Путина этим летом. В различных источниках говорится о различных вопросах, которые будут обсуждаться. Но Грузия опять не упоминается. Оппозиция должна вынудить правительство немного пошевелиться, чтобы, подобно Украине, и вопрос Грузии был внесен в повестку дня», — предложил обществу и оппозиции тему для обсуждения Роман Гоциридзе на своей странице в соцсети Facebook.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство откликов пользователей соцсети на его предложение были резко негативными, причем осуждали как действия нынешнего правительства Грузии, так и деятельность оппозиции, в результате которых Грузия перестала быть актуальной в международной повестке дня.

«О каком правительстве ты говоришь… Это немного неудобно, если бы не было так комично», — написал пользователь Е.А.

«О каком правительстве говоришь? О том, которое убрало Грузию с международных радаров?» — поддержал его пользователь Г.С.

«В исчезновении с радаров (Грузии) велика и роль оппозиции… Что мы видели сделанного оппозицией за прошедшие восемь лет!!! Кроме собственного комфорта?! Нет такого понятия, как оппозиция. Главное для них — кресло», — упрекнул представителя оппозиции пользователь Л.Л.

А еще один пользователь — И.М. обратился к автору поста и пояснил, что «Путин для того и посадил здесь (в Грузии) это правительство («Грузинскую мечту» Бидзины Иванишвили), чтобы на мировой арене разговоров о Грузии не было».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начиная с 2016 года помните ли Вы, чтобы где-то говорилось о Грузии?» — поинтересовался И.М., но ответа не получил.

Пользователь Г.К. же предпочел, чтобы Путин и Байден вопросов, связанных с Грузией, вообще не обсуждали, потому что, по его мнению, им в данном случае и говорить не о чем.

«Какие вопросы могут обсудить Байден и Путин в связи с Грузией? Вывод войск? Или что еще?! Что касается ПДЧ и НАТО или американо-грузинских двусторонних отношений, Россия против этого была и будет, и здесь говорить не о чем…» — констатировал Г.К.

Он предполагает, что если Байден и Путин и будут обсуждать вопрос Украины, то в очень ограниченном масштабе, в основном в отношении конфликта в Донбассе.

«Что касается плохой перспективы конфликта Украины в Донбассе, об этом они (Путин и Байден) будут говорить, но Америка не скажет — выводи свои войска с Крыма, потому что это будет бессмысленно… И вообще, то, что на этом этапе Байдену и Путину говорить о Грузии нечего, мне кажется, это даже лучше… Россия знает, что Америка Грузию не уступит, потому что мы ей очень нужны, и до лета этого вполне достаточно… Встреча ведь будет в июле… Какой Байден, какой Путин… Не верите… Вот вы, а вот Америка!» — иронично заметил Г.К.