Краков, Польша, , 15:42 — REGNUM 9 мая в Кракове проходят торжества в честь святого Станислава — епископа и мученика. Святой считается одним из христианских покровителей Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

Мероприятие прошло у алтаря Трех тысячелетий в центре Кракова. Она было в форме мессы с участием представителей епископата Польской католической церкви, которую возглавил варминский митрополит архиепископ Юзеф Гужиньский.

Святой Станислав, епископ Кракова, считается христианским покровителем Польши. Его литургическое воспоминание приходится на 8 мая. По сведениям летописцев, епископ Станислав погиб мученической смертью в Кракове на взгорье Склака в 1079 году. Тогдашний король Польши Болеслав Храбрый приговорил его к смерти. Причиной стала ссора священнослужителя с правителем. Останки епископа Станислава покоятся на краковском Вавеле.