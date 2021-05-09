Ашхабад, , 15:41 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил жителей республики с Днем Победы, сообщает 9 мая агентство «Туркмения сегодня».

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«Наши доблестные соотечественники, плечом к плечу с представителями других народов проявили беспримерный героизм и любовь к Родине на полях сражений жестокой войны 1941−1945 годов», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил также подвиг тружеников тыла. По его словам, за годы войны женщины Туркменской ССР передали в фонд обороны 7392 кг золотых и серебряных украшений.

Бердымухамедов пожелал соотечественникам здоровья, мирной жизни, благополучия и счастья.

Ранее президент Туркмении предложил провести торжественные мероприятия в честь Дня Победы в вечернее время. Это связано с постом в священный месяц Рамадан.

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