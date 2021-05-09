Астрахань, , 15:38 — REGNUM В Астрахани в честь Дня Победы 9 мая состоялось торжественное построение войск. Как сообщает ИА REGNUM, в мероприятии приняли участие 1100 военнослужащих.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В мероприятии приняли участие парадные расчёты Астраханского территориального гарнизона, Росгвардии, УФСИН, УФССП, УМВД, ГУ МЧС, Центра боевого применения и боевой подготовки ВКС, пограничного управления ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области, казаки, воспитанники казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова и Каспийского мореходного училища, юнармейцы. Впервые в строю маршировали представители областного совета ветеранов. К участникам торжества обратился глава региона Игорь Бабушкин.

«Девятое мая — священная дата в нашей истории, главный и самый дорогой праздник для каждой семьи. В этот день всех нас переполняет особое чувство гордости за наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших родную землю, освободивших Европу и весь мир от фашизма. Ценой нечеловеческих усилий и страданий они подарили нам торжество жизни и правды. Показали пример подлинного героизма и беспримерной любви к Родине. Залогом Великой Победы стало несокрушимое единство и сплочённость многонационального советского народа», — подчеркнул глава региона.

Руководитель области отметил, что на фронтах Великой Отечественной сражались миллионы солдат и офицеров, в том числе более 160 тысяч астраханцев. Почти половина из них не вернулась домой. Семь тысяч бойцов до сих пор считаются пропавшими без вести.

С площади Ленина велась прямая трансляция построения. Во дворы домов, где живут ветераны, приезжали с песнями «Фронтовые бригады». На проспекте Гужвина была организована выставка военной техники. На летней площадке на набережной Волги в сквере больницы им. Соловьёва до 20:00 разместится «Фронтовой кинотеатр». В парке «Аркадия» и набережной Волги у Петровского фонтана проходят концерты. День Победы в Астрахани завершится праздничным салютом на набережной Волги в 22:00.

В районах области также запланированы тематические выставки и концерты, литературные и музейные проекты, торжественные митинги.