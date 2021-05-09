Брянск, , 15:53 — REGNUM В Брянской области 9 мая выявлено 65 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 842 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждён 38 791 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 37 942 человека, из них 73 — выписаны за минувшие сутки.

В целом в регионе проведено 545 047 исследований на COVID-19.