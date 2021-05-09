Москва, , 15:37 — REGNUM Российская научная программа 65-ой долговременной экспедиции Международной космической станции предусматривает проведение 45 экспериментов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Члены экспедиции МКС-65 — космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров — прибыли на орбитальную станцию 17 апреля. Они пробудут на МКС до октября 2021 года. За это время космонавтам предстоит не только подготовить станцию к стыковке нового российского модуля, но и выполнить научную программу трудоёмкостью 452 человека-часов.

Общая научная программа делится на несколько направлений. Наибольшая часть экспериментов приходится на направления «Космическая биология и физиология» и «Технология освоения космического пространства».

Часть экспериментов станут продолжением предыдущих исследований, другие — будут проводиться впервые. Одним из таких экспериментов станет проект «Реал», нацеленный на изучение деформационных свойств и текучести алюминиевых расплавов в условиях микрогравитации.

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