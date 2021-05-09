Москва, , 15:37 — REGNUM Министерство энергетики РФ планирует удержать рост тарифов на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2026—2032 годах в рамках темпов инфляции. Об этом журналистам заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Наша задача — удержать тарифы в рамках инфляции на опте», — сказал Шульгинов.

Также, по его словам, проект постановления правительства об ограничениях на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях с целью недопущения увеличения цен на топливо будет рассмотрено уже после майских праздников.