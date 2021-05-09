Салехард, , 15:36 — REGNUM В Салехарде активисты городского волонтёрского корпуса на площади Победы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, выложив из свечей контур Звезды памяти. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Звезда памяти Пресс-служба горадминистрации Салехарда

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Для создания памятной композиции понадобилось более 1500 свечей.

Волонтёры Победы на акции «Свеча псмяти» Пресс-служба горадминистрации Салехарда

«Это великий день, это великий праздник! Мы чтим наших солдат, сражавшихся и погибавших на полях войны, чтобы мы сейчас жили», — отметила волонтёр Валерия Хапко.