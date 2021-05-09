Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В Ростовской области ещё почти три тысячи человек завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 9 мая.

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Участниками прививочной кампании в Ростовской области стали 333 350 человек (+ 2027 за сутки). Завершили вакцинацию 220 425 человек (+ 2817 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек — 60% взрослого населения.

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