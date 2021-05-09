Белгород, , 15:36 — REGNUM В Белгородской области 9 мая подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались два пациента, записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 1750 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлен 37 421 носитель инфекции. Выздоровели 32 990 человек, в том числе 18 выписаны за последние сутки. Продолжают лечение в стационарах 973 пациента, амбулаторно — 2808 жителей, на самоизоляции находятся 10 079 человек.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 238 629 заявок. Полностью завершил иммунизацию уже 161 641 доброволец.