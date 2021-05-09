Йошкар-Ола, 9 мая, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле на площади Воинской Славы в Центральном парке культуры и отдыха состоялся торжественный концерт и митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках митинга прошла церемония возложения цветов к Монументу Воинской Славы и Вечному огню.

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В мероприятии приняли участие ветераны войны, труженики тыла, глава Марий Эл Александр Евстифеев и спикер Госсобрания республики Анатолий Смирнов. Собравшиеся минутой молчания почтили память павших в самой кровопролитной войне в истории человечества.

В Марийском государственном академическом театре оперы и балета имени Эрика Сапаева в честь 9 мая состоялся праздничный концерт. В сопровождении Всемарийского детского духового оркестра и симфонического оркестра театра оперы и балета выступил Всемарийский детский хор.

Также зрители смогли увидеть уникальный балет на музыку Валерия Гаврилина «Письма с фронта», хореография — Нины Мадан. В основе либретто — подлинные фронтовые письма времен Великой Отечественной войны. Премьера балета состоялась в апреле 2016 года. Однако по сей день этот спектакль не оставляет равнодушным ни одного из зрителей.

ИА REGNUM напоминает, по данным республиканской книги Памяти «Они ковали победу», на фронт из республики ушли 142 537 человек, 74 878 уроженцев Марий Эл погибли на поле брани, пропали без вести, умерли от ран, полученных в боях. 53 уроженца Марий Эл были удостоены звания Героя Советского Союза, 14 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.

По данным на конец апреля 2021 года в республике проживали 85 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 38 несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, 16 ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также 3313 тружеников тыла.