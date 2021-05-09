Москва, , 15:36 — REGNUM Воздушную часть Парада Победы в Москве стало возможно провести благодаря метеозащите. Об этом 9 мая рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«Во время проведения парада Победы в Москве наблюдались сложные метеоусловия: низкая «рваная» облачность, небольшой дождь», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время, по словам синоптика, это не помешало проведению всех запланированных мероприятий, включая авиационную часть парада.

«Нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250−300 метров до 500−600 метров, а видимость улучшилась с 4 километров до 10 километров, что и позволило пилотажным группам с минимумом погоды 400×4 пролететь над Красной площадью», — уточнил Тишковец.

Также он рассказал, что несмотря на естественный рост атмосферного давления в тылу уходящего циклона в результате интенсивного засева дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс удалось добиться относительного улучшения погоды для пролета авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сегодня, 9 мая, к подножию памятника Воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине люди несут цветы и венки.