Москва, , 15:32 — REGNUM В День Победы 21:50 (по местному времени в каждом из российских регионов) в очередной раз пройдет акция «Свет Победы». Все ее участники выйдут во дворы или на балконы своих домов, чтобы направить в небо свет своих фонариков и гаджетов. В прошлом году инициатором акции стала компания Mail Ru Group — за десять минут до начала салюта сотрудники компании подошли к окнам и зажгли фонарики на своих телефонах. Так они почтили память тех, кто принес нашей стране победу в Великой Отечественной Войне

В этом году «Свет победы» становится народной акцией, уже сейчас в социальных сетях люди активно делятся призывами в вышеозначенное время подойти к окнам и, предварительно выключив свет в квартире, посветить в них вспышкой от телефона, фонариком или просто настольной лампой. О готовности принять участие в акции заявили и известные личности. Среди которых актрисы Анна Хилькевич и Лера Туманова, блогеры Саша Спилберг, Любяткина (Любовь Сидоркина), Катя Вайн, Аля Брагина, Дима Талантов и многие другие.

Mail Ru Group так же продолжит традицию и в этом году их головной офис в Москве снова зажжется светом Победы. Так же в этом году к акции присоединится и общероссийское общественное движение «Народный фронт». При поддержке ОНФ к свету победы примкнут: Деревня Универсиады и общежитие инновационного университета имени В.Г.Тимирясова в Казани, НИТУ «МИСиС» в Москве, Студенческое общежитие Воронежского индустриального колледжа, Воронежский государственный лесотехнический университет и Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева в Красноярске.

Кроме того о своей поддержке акции «Свет Победы» уже заявили: Уральский государственный юридический университет в Екатеринбурге, Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Москве, Бизнес-отель «Евразия» в Тюмени, Музейно — выставочный комплекс «Константиновская батарея» в Севастополе и Национальный музей Республики Татарстан в Казани.