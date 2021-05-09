Тамбов, , 15:31 — REGNUM В Тамбове 9 мая состоялось торжественное прохождение войск Тамбовского гарнизона. В условиях пандемии главное оно проходило без зрителей — его можно было посмотреть в онлайн-трансляции. В режиме телемоста состоялось и общение с тамбовскими ветеранами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В торжественном прохождении войск Тамбовского гарнизона впервые принял участие парадный расчёт Тамбовской казачьей кадетской школы-интерната имени графа Воронцова-Дашкова. По традиции, участниками парада стали парадные расчеты Многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л. С. Дёмина, колледжа техники и технологии наземного транспорта имени Героя СССР М. С. Солнцева, военного учебного центра при Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Накануне, 8 мая, в притамбовском селе Борщевка был заложен Сад памяти имени Зои Космодемьянской.

«В День Победы мы с огромной благодарностью вспоминаем тех, кто ковал эту Великую Победу, подарил нам главную ценность — спокойно жить и работать под мирным небом. Низкий поклон нашим фронтовикам, которые каждый день совершали подвиг, проявили беспримерное мужество. Представители всех поколений бережно относятся к памяти. В нашей области каждый год создаются новые мемориалы в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Никто не забыт!» — сказал Никитин.

Также губернатор принял участие в памятном мероприятии у мемориала советским солдатам, умершим от ран в госпиталях города Мичуринска во время Великой Отечественной войны. С 2019 года там велось строительство мемориала воинской славы и реконструкция воинского захоронения. В начале мая 2020 года Российское военно-историческое общество установило скульптуру «Солдату-победителю от благодарных потомков». На гранитных плитах мемориала высечены имена 2425 бойцов и командиров Красной Армии, умерших в госпиталях Мичуринска и Кочетовки.