Севастополь, , 15:30 — REGNUM Традиционно широко отмечают День Победы в Севастополе. Открылись праздничные и памятные мероприятия возложением цветов и военным парадом, продолжились — народными гуляньями. Вечером севастопольцев и гостей города ждут концерт, артиллерийский салют и фейерверк в акватории Севастопольской бухты, сообщили в пресс-службе правительства города.

Ветераны на параде в Севастополе Пресс-служба правительства Севастополя

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Открылись торжественные мероприятия к 76-й годовщине возложениемя венков и цветов к Обелиску Славы на Сапун-горе и вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.

«9 мая для севастопольцев — дата всегда особенная! 77 лет назад Город-Герой вновь задышал свободно — в этот день в 1944 году Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Наши ветераны, жители осаждённого Севастополя знают, какой ценой досталась эта свобода. В 1941—1942 годах долгих 250 дней защитники Севастополя держали героическую оборону. Для всей страны это противостояние стало примером мужества и стойкости солдат, матросов, офицеров, жителей города. Сила духа защитников Севастополя давала стране веру в Победу. На каждом рубеже, на каждом шагу, ведущем к Победе, совершались подвиги огромной духовной силы. Умение защитить объективную историю Великой Победы покажет, на что способно наше поколение. Дорогие ветераны! Пожалуйста, оставайтесь с нами как можно дольше. Делитесь своим опытом, наслаждайтесь мирной жизнью. Будьте здоровы и счастливы!», — поздравил севастопольцев губернатор Михаил Развожаев.

Традиционный военный парад Победы в Севастополе принимал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, почётными гостями его стали ветераны Великой Отечественной войны. Парадным маршем прошли военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Нахимова, парадные расчеты Гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты и военнослужащие береговой ракетной бригады, военнослужащие смешанной авиационной дивизии армии ВВС и ПВО, Морской авиации флота, женщины-военнослужащие, курсанты военно-учебного центра СевГУ, военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации, МЧС и Управления МВД России по городу Севастополю, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Также севастопольцы увидели новейшую военную технику, а возглавил механизированную колонну легендарный Т-34.

После парада в городе продолжились народные гулянья. Завершится праздник большим концертом на площади Нахимова, а также артиллерийским салютом и фейерверком в акватории Севастопольской бухты.