Севастополь, 9 мая 2021, 15:30 — REGNUM Традиционно широко отмечают День Победы в Севастополе. Открылись праздничные и памятные мероприятия возложением цветов и военным парадом, продолжились — народными гуляньями. Вечером севастопольцев и гостей города ждут концерт, артиллерийский салют и фейерверк в акватории Севастопольской бухты, сообщили в пресс-службе правительства города.
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Открылись торжественные мероприятия к 76-й годовщине возложениемя венков и цветов к Обелиску Славы на Сапун-горе и вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.
Традиционный военный парад Победы в Севастополе принимал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, почётными гостями его стали ветераны Великой Отечественной войны. Парадным маршем прошли военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Нахимова, парадные расчеты Гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты и военнослужащие береговой ракетной бригады, военнослужащие смешанной авиационной дивизии армии ВВС и ПВО, Морской авиации флота, женщины-военнослужащие, курсанты военно-учебного центра СевГУ, военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации, МЧС и Управления МВД России по городу Севастополю, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Также севастопольцы увидели новейшую военную технику, а возглавил механизированную колонну легендарный Т-34.
После парада в городе продолжились народные гулянья. Завершится праздник большим концертом на площади Нахимова, а также артиллерийским салютом и фейерверком в акватории Севастопольской бухты.