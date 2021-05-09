Варшава, , 15:36 — REGNUM Российские дипломаты посетили мемориальное кладбище советских воинов в столице Польши Варшаве в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они возложили венки в память о погибших.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В связи с пандемией коронавируса памятные мероприятия прошли с ограниченным числом участников. К российским дипломатам присоединились их коллеги из посольств Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана, а также представители общественных и ветеранских организаций и ветераны Войска польского.

На кладбище на улице Жвирки и Вигуры похоронены около 22 тыс. советских солдат и офицеров, которые погибли при освобождении Польши от нацистов в 1944—1945 годах. К стеле в центре кладбища собравшиеся возложили венки.

Мероприятие традиционно прошло без представителей польских властей.