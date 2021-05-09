Джакарта, , 15:26 — REGNUM Индонезия стала одной из стран, в которых наблюдался самый высокий рост случаев заражения коронавирусом в Юго-Восточной Азии, а именно 19%, сообщает Republika.

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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди привела данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что среди стран Юго-Восточной Азии Индонезия является одной из стран, где наблюдается самый высокий рост случаев заражения коронавирусом.

«В Индии, Индонезии, Непале, Бангладеш, Шри-Ланке, Таиланде, Мальдивах, Восточном Тиморе, Мьянме и Бутане наблюдался самый высокий рост случаев заражения коронавирусом, а именно 19%», — заявила глава МИД Индонезии.

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