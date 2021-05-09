Цхинвал, , 15:26 — REGNUM Народ Южной Осетии готов дать отпор в случае нападения, заявил 9 мая в ходе военного парада в Цхинвале по случаю Дня Победы президент республики Анатолий Бибилов. Об этом сообщает агентство «Рес».

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на шествии «Бессмертного полка» в Цхинвале Presidentruo.org

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Глава государства отметил, что для маленькой Южной Осетии потери в ходе войны были очень болезненными: из 22 тыс. жителей, ушедших на Великую Отечественную войну, вернулись только около 3 тыс. Бибилов подчеркнул, что югоосетинский народ очень высок ценит мирную жизнь.

«Но, если кому-то вновь захочется разжечь огонь войны, пусть знают: любой вооруженной агрессии, любому посягательству на мирную жизнь страны будет дан достойный отпор, а будущее Южной Осетии — вместе с Россией. Будет мирным, успешным и счастливым», — сказал югоосетинский президент.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в честь Дня Победы также прошло шествие в рамках акции «Бессмертный полк» и другие мероприятия.

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