Сеул, , 15:25 — REGNUM Официальный дебют нового электрокара Hyundai Ioniq 6 должен состояться в 2022 году. Об этом сообщается на сайте NaAvtoTrasse со ссылкой на дорожную карту развития компании.

Автомобиль будет собран на основе платформы E-GMP. На этой же платформе построены электрические кроссоверы Ioniq 5 и KIA EV6. Электрокроссоверы уже доступны для предзаказа. Модель KIA EV6 мощнее Ioniq 5. У первого авто есть модификация с двумя электромоторами общей мощностью свыше 500 л. с.

Помимо Ioniq 6, KIA EV6 и Ioniq 5 компания Hyundai намеревается выпустить ещё несколько новых электрокаров. Так, автопроизводитель переведет в ближайшие годы на электричество седан Genesis G80 и кроссовер GV70. Кроме того, через два года должна состояться премьера крупноразмерного паркетника Ioniq 7.

В общей сложности компания Hyundai планирует выпустить в течение нескольких ближайших лет 12 новых электромобилей.

Ранее компания Hyundai представила спортивный кроссовер Kona N. Создали автомобиль инженеры спортивного суббренда N. В специальном режиме N Grin Shift максимальная производительность «движка» машины вырастает до 290 «лошадей».

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