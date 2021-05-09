Ашхабад, 9 мая 2021, 15:21 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству направить в Индию гуманитарную помощь в связи с обострением эпидемиологической ситуации, сообщает агентство «Туркмения сегодня».
«Поручение главы государства предусматривает определение перечня отправляемой продукции», — говорится в сообщении. Какую именно продукцию планируется отправить, не уточняется.
Ранее Туркмения отправляла гуманитарную помощь в Россию и Индию. В феврале 2021 года в Астраханскую область направлены лекарства, медицинские средства, а также продовольственная продукция и другие товары.