Самара, 9 мая 2021, 15:27 — REGNUM Благотворительная акция «Красная гвоздика» проходит в Самаре. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.
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Сообщается, что вырученные в ходе акции средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам войн и участникам боевых действий.
Отмечается, что акция проходит шестой год при поддержке благотворительного фонда «Память поколений».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре проходит патриотическая акция «Песни Победы»