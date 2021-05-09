Луганск, , 15:28 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, длина которой составляет 300 метров. Об этом 9 мая сообщил журналистам инициатор акции, руководитель владимирского отделения «Боевого братства» Валерий Малышев.

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«Лента длиной 300 метров и шириной 7,5. Ее сшили в Москве и в первый раз развернули в Смоленске в прошлом году, а потом по всей России», — приводит его слова РИА Новости.

Также уточняется, что лента была развернута в Славяносербском районе возле памятника комбату Александру Еременко, который создан по мотивам знаменитой фотографии «Комбат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство и сотрудники секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии возложили в Тбилиси цветы к братской могиле на Кукийском кладбище.