Париж, , 15:20 — REGNUM

Французское правительство с целью информирования населения о связанных с эпидемией рисках собирается разделить страны мира на «красную», «оранжевую» и «зелёную» зоны в зависимости от распространения в них COVID-19. Как передаёт Ouest-France, об этом 8 мая заявил государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан.

Жан-Батист Лемуан «Что касается стран, которые находятся за пределами европейского пространства, <…> есть некоторые страны, где мы видим, что штаммы COVID-19 очень активны, <…> и поэтому мы будем работать над списками и цветами. Будут зеленые страны, оранжевые страны, красные страны».

Правительство надеется предоставить данную классификацию к концу мая. Ранее Европейский союз определил список стран, чьи путешественники могут быть допущены на территорию ЕС, независимо от вакцинации против COVID-19. На данный момент в этот список входят Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о введении в стране с 9 июня санитарного пропуска, который будет обязательным при определенных условиях, в том числе для иностранных туристов.

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