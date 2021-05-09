Москва, , 15:20 — REGNUM Московский «Спартак» намерен расстаться с футболистами Резиуаном Мирзовым и Александром Ташаевым в летнее межсезонье. Об этом 9 мая сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

По информации издания, клуб не рассчитывает на Мирзова и Ташаева и планирует расстаться с ними летом. При этом в клубе не видят будущего у этих игроков вне зависимости от фигуры нового главного тренера.

Также отмечается, что «Спартак» планирует продать Мирзова, а с Ташаевым в ближайшее время может начать переговоры о расторжении контракта.

Ранее директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в ближайшее время будет проведена работа по оптимизации численности футболистов во всех командах «Спартака».