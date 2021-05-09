Краснодар, , 15:19 — REGNUM Около 40 тысяч жителей Краснодарского края участвуют в онлайн-шествии «Бессмертного полка», которое началось по всей стране в 15:00 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации края.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В этом году прием заявок действовал до 12:00 9 мая. Жители Краснодарского края подали около 40 тысяч заявок на участие в акции и уже получили уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году, как и в 2020-м общероссийская акция «Бессмертный полк» проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. В акции участвуют более трех миллионов человек не только из России, но и из других стран.