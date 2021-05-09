Киев, , 15:18 — REGNUM Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) сегодня, 9 мая, организовала праздничный автопробег по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подробности мероприятия сообщает пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Киеве в автопробеге приняли участие лидеры ОПЗЖ — председатель политсовета партии Виктор Медведчук, сопредседатели партии Юрий Бойко, Вадим Рабинович, председатель исполкома партии Сергей Левочкин — вместе с народными депутатами и ветеранами. Начав автопробег от танка Т-34 на проспекте Победы в Киеве, колонна ретроавтомобилей двинулась к стеле на проспекте Победы, затем к памятнику генералу Ватутину и Вечному огню в Парке Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата.

В своем поздравлении Медведчук отметил, что главная задача политической силы — сохранить память о подвиге советских воинов, о мужестве тех, кто приближал победу трудом в тылу, отстоять историческую правду о трагических событиях 1941−1945 годов, не допустить реванша нацизма, поднимающего голову в Украине. Политик напомнил, что именно с этой целью партией «‎Оппозиционная платформа — За жизнь» создано общественное движение «Украинский фронт защиты исторической памяти».

«Эти страницы истории должны быть не просто увековечены — горький опыт Второй мировой войны должен служить всему миру напоминанием, что подобная трагедия не имеет права повториться больше ни в одном уголке земного шара… Сегодня я хочу отдать дань уважения всем тем, кто ковал Великую Победу, отдать должное их смелости и бесстрашию, поблагодарить за возможность жить в свободной стране. Желаю нашим многоуважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. А всем украинцам — мирного неба над головой, процветания и уверенности в завтрашнем дне», — сказал Медведчук.

Пресс-служба отмечает, что автопробег, посвященный 9 Мая, состоялся сегодня не только в Киеве, но и в Одессе, Харькове, Днепре, Полтаве, Херсоне, Северодонецке, Кривом Роге, Ужгороде, Николаеве, Краматорске, Запорожье и ряде других городов страны. На сопутствующих пробегу митингах представители партии пообещали приложить все усилия, чтобы память о событиях Великой Отечественной войны навсегда осталась в сердцах украинцев, чтобы доблестный подвиг павших за мир в 1941—1945 годах оставался священным и никогда не был забыт будущими поколениями.

ИА REGNUM напоминает, что с 2014 года власти Украины, в том числе нынешнее руководство страны, переносят акцент праздника на 8 мая, и подчеркивают, что в стране больше отмечается не «День Победы», а «День памяти и примирения».