Парад Победы в Севастополе

9 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Севастополь, , 16:15 — REGNUM Парад победы прошёл в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщины освобождения города.

Парадом командовал начальник отдела береговых войск Черноморского флота полковник Игорь Сварковский. По площади Нахимова прошли морские пехотинцы, офицеры морского штурмового авиаполка, войск Нацгвардии и МЧС, расчеты береговой ракетной обороны и ПВО, курсанты и кадеты нахимовского училища и юнармейцы. Завершилось парадное шествие проходом военной техники.

В ожидании парада Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании парада Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании парада Александр Полегенько © ИА REGNUM В ожидании парада Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании парада Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании парада Александр Полегенько © ИА REGNUM В ожидании парада Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ветераны на параде Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ветераны на параде Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Ветераны на параде Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг Александр Полегенько © ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парад Победы в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM