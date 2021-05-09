Парад Победы в Севастополе

Севастополь,
9 мая 2021, 16:15 — REGNUM Парад победы прошёл в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщины освобождения города.
Парадом командовал начальник отдела береговых войск Черноморского флота полковник Игорь Сварковский. По площади Нахимова прошли морские пехотинцы, офицеры морского штурмового авиаполка, войск Нацгвардии и МЧС, расчеты береговой ракетной обороны и ПВО, курсанты и кадеты нахимовского училища и юнармейцы. Завершилось парадное шествие проходом военной техники.
В ожидании парада
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании парада
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании парада
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании парада
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании парада
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании парада
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании парада
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ветераны на параде Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ветераны на параде Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ветераны на параде Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парад Победы в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM