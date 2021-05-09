Москва, , 15:18 — REGNUM Популярный блогер Николай Соболев опубликовал видео под названием «Эрик Давидыч, выходи на разговор». Ролик доступен на его YouTube-канале.

Николай Соболев объясняет подписчикам в своём видео, что его коллега, блогер Давидыч (настоящее имя — Эрик Китуашвили) неоднократно негативно высказывался по поводу него. «Я не могу понять причину, этой ненависти», —говорит Соболев. «Из последнего я только понял, что я «галимый черт», — сообщает блогер, приводя фрагмент видеозаписи из Instagram-аккаунта Давидыча, где тот его так называет.

«Давай встретимся с тобой в жизни, только я, ты и пара камер», — предлагает Соболев. «Покажи своей аудитории, как ты умеешь обосновывать всё то, что ты говоришь», — обращается к Давидычу блогер.

ИА REGNUM напоминает, что Давидыч — известный блогер, стритрейсер, основатель сайта smotra.ru. В феврале 2016 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, а в декабре 2018 года освобождён по решению суда.

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