Москва, , 15:25 — REGNUM Конкуренция за вкладчиков подстегнёт рост депозитных банковских ставок, что может вернуть их в положительную зону, то есть сделать выше инфляции. Это может произойти во второй половине года, рассказала вице-президент — старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова 9 мая «Российской газете».

«Банки прекрасно осознают необходимость нарастить свою базу фондирования на долгосрочную перспективу, с тем чтобы продолжать наращивать кредит, и наиважнейший ресурс с этой точки зрения — вклады населения», — пояснила аналитик.

Она напомнила, что в минувшем году депозиты несколько разочаровали банковских клиентов. В них перестали видеть не только средство накопления, но и средство сбережения денег.

В ближайшее время депозитные ставки, и именно долгосрочные депозиты, будут расти. Таким образом банки хотят привлечь средства и нормализовать несколько нарушенный баланс по срочности активов и обязательств, добавила Ульянова.

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