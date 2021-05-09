Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 47 до 84 лет и 67-летний мужчина. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 4127 пациентов.

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