Москва, , 15:13 — REGNUM Стоимость подержанных автомобилей в России выросла больше, чем стоимость новых авто из-за дефицита последних. Об этом сообщил директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов «Российской газете».

По оценкам портала «Авто.ру», в первом квартале 2021 года средневзвешенная цена автомобиля на вторичном рынке в Росси выросла на 25% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. При этом новые автомобили в среднем подорожали только на 15%.

Желобов объяснил, что неравномерный рост цен связан с дефицитом новых автомобилей. Этот дефицит сформировал ажиотажный срок на подержанные авто возрастом до трёх лет. Он добавил, что ситуация с ажиотажным спросом на подержанные авто стабилизируется при сокращении дефицита новых автомобилей.

«Основным фактором остаются наличие новых автомобилей в свободной продаже на складах дилеров и в поставке», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили о снижении дефицита новых автомобилей в дилерских центрах.

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