Ростов-на-Дону, 9 мая 2021, 15:10 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 207 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 9 мая.
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Новые носители инфекции выявлены в 37 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (77), Батайске и Шахтах (по девять). Немногим менее трети заразившихся — люди старше 66 лет, 4,3% — дети.
С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 89 908 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 80 532 пациента.
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