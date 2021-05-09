Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 мая отправится с официальным двухдневным визитом в Северную Македонию. Об этом сообщает пресс-служба главы грузинского государства.

Сообщается, что в ходе визита Зурабишвили планирует встретиться с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским и другими первыми лицами государства. В рамках встречи планируется подписание соглашения между странами об отмене виз.

Также грузинский президент хочет встретиться с грузинскими представителями спорта и культуры, которые живут и работают в Северной Македонии.

Стоит отметить, что Грузия и Северная Македония установили дипломатические отношения друг с другом в феврале 2019 года.