Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Руководство и сотрудники секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии возложили в Тбилиси цветы к братской могиле на Кукийском кладбище, сообщает 9 мая РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Отмечается, что основные мероприятия, приуроченные к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тбилиси, прошли в этот раз в парке Киквидзе, а не в центральном парке Ваке, поскольку он закрыт на ремонт.

«Для каждого человека 9 мая является особым днем, потому что у каждого есть человек в семье, который прошел эту войну», — сказал журналистам глава секции Дмитрий Трофимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что жители страны в долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Он поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны и выразил им «огромную благодарность».

Напомним, что во время Великой Отечественной войны в Грузинской ССР на фронт ушли 700 тыс. человек. Около половины из них не вернулись домой