Грозный, , 15:08 — REGNUM Четыре боя во второй половине 2021 года планирует провести шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Об этом 9 мая он написал в Twitter.

Чимаев планирует подраться в течение пяти месяцев в двух весовых категориях — в лёгкой и полусредней. Он намерен провести бои в августе, сентябре, ноябре и декабре.

Напомним, в марте Чимаев объявил о завершении карьеры из-за состояния здоровья, но передумал после того, как ему позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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