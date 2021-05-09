Курск, 9 мая 2021, 15:07 — REGNUM В Курской области в День Победы памятные мероприятия проходят в областном центре и районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Куряне возложили венки и цветы к могиле Неизвестного солдата, памятнику маршалу Георгию Жукову и стеле «Курск — город воинской славы» на мемориальном комплексе «Курская дуга».
Дань памяти отдал и губернатор Курской области Роман Старовойт. С трибуны глава региона поздравил курян и гостей города с праздником и вручил награды «За верность долгу и мужество».
После торжественной части на мемориальном комплексе состоялся военный парад. По проспекту Победы прошли более 1500 военнослужащих, парадные расчеты силовых ведомств. В составе механизированной колонны были представлены образцы военной техники.