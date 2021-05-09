Омск, , 15:07 — REGNUM Более 15 тысяч жителей Омской области приняли участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Об этом ИА REGNUM сообщили 9 мая в областном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Акция в этом году проходит в онлайн-формате из-за «коронавирусных» ограничений. Она стартовала в 15:00 по местному времени. Трансляция проходит на специальном портале и в соцсетях. Также фотографии ветеранов транслируют на городских информационных экранах.

Организаторы выразили благодарность волонтёрам акции «Бессмертный полк онлайн». В течение трёх недель 250 добровольцев работали по модерации онлайн-шествия и отвечали на звонки горячей линии. Это студенты, педагоги исторического факультета омских вузов и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 9 мая после военного парада Победы состоялось стихийное несогласованное шествие «Бессмертного полка».

Читайте также: Новосибирцы вопреки запретам прошли с фотографиями ветеранов