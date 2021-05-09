Москва, , 15:01 — REGNUM Хоккеисты сборной России в День Победы возложили цветы к монументу «Матери победителей» в парке «Патриот». Об этом 9 мая сообщает пресс-служба команды.

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Также отмечается, что команда посетила Патриарший собор Воскресения Христова, который имеет статус главного храма Вооружённых сил РФ.

Кроме того, команда отправится на военный аэродром в Кубинке.

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