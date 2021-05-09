Лондон, , 15:05 — REGNUM Посвящённое 76-й годовщине победы Советского Союза в Великой Ответственной войне памятное мероприятие прошло в Лондоне. Об этом 9 мая сообщает ТАСС.

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Уточняется, что представители лондонских властей, иностранные дипломаты и рядовые жители города пришли в парк у Имперского военного музея для возложения венков к мемориалу бойцам Красной армии и гражданским лицам, которые погибли во время Второй Мировой войны.

Также указывается, что церемония возложения цветов проходила с соблюдением безопасной дистанции и в ней участвовали сотрудники посольств стран СНГ (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), а также представители британских общественных и ветеранских организаций.

При этом посол России Андрей Келин заявил в ходе памятного мероприятия, что сохранение памяти о павших воинах Красной армии является долгом всех стран-победителей.

«Важно помнить всех союзников времен Второй Мировой войны, которые плечом к плечу боролись с нацизмом и своими героическими поступками внесли весомый вклад в победу над общим врагом», — сказал он.

Кроме того, российский дипломат уточнил, что в Британии, в отличие от ряда стран Европы, «чтут историю и не позволяют себе разрушение памятников».

«Здесь серьезно относятся к истории, к тому, что произошло во Второй Мировой войне, и к победе Советского Союза», — добавил Келин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туле 9 мая, в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на площади Ленина состоялся военный парад.