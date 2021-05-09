Сеул, 9 мая, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения модели Genesis G70 в кузове универсал. Рендеры распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Genesis Универсал Genesis G70

В компании позиционируют будущую новинку, как Shooting Brake (спортивный универсал). Авто предназначено для рынка Западной Европы.

За основу модели взят компактный седан G70, который производится с 2017 года и является прямым конкурентом Audi A4, BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.

Исходя из полученных изображений можно сделать вывод, что новый универсал будет максимально унифицирован с исходной моделью.

В моторной гамме G70 будут присутствовать такие силовые агрегаты, как бензиновый турбомотор объёмом 2,0 и 3,3 л и дизельный турбомотор объёмом 2,2 л.

Напомним, премьера нового электрокроссовера Genesis eGV60 состоится в июне 2021 года. Собираться модель будет на модульной платформе Electric-Global. Ожидается, что запас хода электромобиля без подзарядки составит 482 км.

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