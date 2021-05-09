Ташкент, , 14:57 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Узбекистане получили 1 123 397 человек. Об этом сообщили 9 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

За минувшие сутки, 8 мая, жители Узбекистана получили 37 088 доз вакцин против коронавируса, в том числе 15 200 — первый компонент вакцины, 12 888 — второй компонент.

Среди регионов республики по темпам вакцинации лидирует Андижанская область, где прививки поставили 140 176 человек, в Ферганской области — 139 190, в Наманганской области — 122 849. Второй компонент вакцины получили 37 088 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане наблюдается с середины марта 2021 года. Страна переживает третью волну коронавируса.

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