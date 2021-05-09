Омск, , 14:56 — REGNUM За 2020 год губернатор Омской области Александр Бурков заработал 7 098 164,17 рубля (7,1 млн). Сведения о доходах Буркова размещены на официальном сайте регионального правительства.

Губернатору принадлежат жилой дом площадью 37,9 кв. м, часть квартиры площадью 180,6 кв. м (½ доли), земельный участок площадью 2401 кв. м.

Супруге Буркова, заработавшей за прошлый год 1 527 178,02 рубля (1,5 млн), принадлежат квартира площадью 43,4 кв. м, часть квартиры площадью 71,1 кв. м (¼ доли), часть жилого дома площадью 325,2 кв. м (¼ доли), часть гаража (¼ доли), часть земельного участка площадью 2400 кв. м (¼ доли), легковой автомобиль Audi Q5.

В пользовании у семьи губернатора — квартира площадью 272 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год губернатор Омской области Александр Бурков заработал 7,4 млн рублей, его супруга — 1,26 млн.

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