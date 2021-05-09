Тула, , 14:55 — REGNUM Работа арбитра Кирилла Левникова в матче чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» станет предметом разбирательств в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС). Об этом 9 мая сообщается на сайте тульского «Арсенала».

Отмечается, что «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию (РФС) по поводу работы арбитра Левникова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По итогам матча «Арсенал» — «Рубин» руководством клуба принято решение направить письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Левникова», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Левников был отстранён от работы на два матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рубин» обыграл «Арсенал» со счётом 4:2.

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