Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали ещё 99 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Такое количество носителей вируса SARS-CoV-2 зафиксировано за минувшие сутки, по состоянию на 9 мая 2021 года. Нынешнее цифры — «рекордно» низкие за 2021 год. В последний раз меньшее количество носителей вируса было выявлено лишь 22 мая 2020 года.

Всего в области зарегистрировано 87 105 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе победили COVID-19 уже более 80 тыс. человек.

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