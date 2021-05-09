Киев, , 15:03 — REGNUM Подросток в балаклаве встретил нацистским приветствием ветерана, который пришёл в парк Вечной Славы в Киеве 9 мая. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

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В День Победы ветераны возлагали в парке цветы. Ультраправые устроили провокацию с нацистским приветствием, а полиция проигнорировала это, отмечает издание.

В публикации говорится, что украинские власти ответственны за то, что неонацисты позволяют себе демонстрировать фашистские приветствия в день победы над нацизмом. Все последние годы им позволяли «чувствовать себя совершенно вольготно».

Пресс-служба киевской полиции сообщила о задержании националиста — 16-летнего местного жителя. На киевлянина составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе неонацисты напали на одну из участниц акции «Бессмертный полк».

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