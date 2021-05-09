Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону продолжаются торжества по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако на улицах города 9 мая немноголюдно.

Подземный переход хранит память о войне © ИА REGNUM

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Основные мероприятия организованы в центре Ростова-на-Дону. Так, у входа в парке имени Горького на улице Большой Садовой проходит праздничный концерт, развёрнута выставка ретро-автомобилей.

Торжественные мероприятия из-за коронавирусных ограничений второй год подряд проходят менее масштабно, чем ранее. На главной аллее парка развёрнута праздничная ярмарка, у входа в парк горожан встречают реконструкторы в форме солдат Красной армии.

ИА REGNUM сообщало, что на Театральной площади в Ростове-на-Дону утром 9 мая прошёл парад Победы, в котором приняли участие более трёх тысяч человек и несколько десятков единиц боевой техники.

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