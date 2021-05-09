Москва, , 14:49 — REGNUM В Сети появился клип на ремейк песни «Родина-мать», посвящённый Дню Победы. Ролик был опубликован на YouTube-канале Insight People.

В проекте приняли участие актриса Анна Хилькевич, блогер Ника Вайпер, певец Анатолий Цой и другие артисты. Таким образом они почтили память павших в Великой Отечественной войне.

Добавим, что ранее песню «За тебя, Родина-мать!» исполняла группа «Любэ». Автором музыки и слов является Игорь Матвиенко.

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