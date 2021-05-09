Кемерово, , 14:48 — REGNUM Во время парада в Кемерово, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, загорелся один из двигавшихся в колонне техники военных автомобилей. Видеозапись произошедшего 9 мая обнародована в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс».

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

На запечатленных кадрах видно, как механик-водитель пытается потушить возгорание с помощью огнетушителя, однако он не срабатывает. Затем к машине прибегают на помощь два человека и огонь тушат тряпкой.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свое участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летней годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне приняли российские дипломаты в 54 странах мира.