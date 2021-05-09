Калуга, 9 мая, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Вечером 9 мая жителей Калуги пригласили принять участие во всероссийской памятной акции «Свет Победы», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

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По информации организаторов, в 22:00 часа необходимо зажечь фонарики на своих окнах в память о защитниках Родины. За 10 минут до начала акции нужно будет погасить свет в квартире.

Видео об участии в акции можно будет поместить в интернете с хэштегом #СветПобеды.