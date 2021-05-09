Самара, , 14:44 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» получили золотые медали и кубок первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 8 мая «Крылья Советов» разгромили «Краснодар-2» в матче 41-го тура ФНЛ со счётом 6:0.

В составе самарского клуба голы забили Юрий Горшков, Владислав Сарвели, Даниил Корнюшин, Иван Сергеев и Сергей Корниленко. Кроме того, автогол на счету защитника «Краснодара-2» Олега Исаенко.

«Крылья Советов» заняли первое место в сезоне 2020/21 ФНЛ, набрав 98 очков в 41 матче. В заключительном туре команда сыграет 15 мая в Калининграде с «Балтикой».

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